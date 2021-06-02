DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İran donanmasının en büyük gemisi battı: Onlarca yaralı var
BM ve Almanya'dan Libya'ya konferans daveti
AK Partili vekil Kırkpınar: Muhalefet, büyümemize çok üzüldü
Geniş Aile Yapıştır oyuncuları kimler? Konusu Nedir?
Ezgi Mola’ya hapis cezası şoku… 2 yıl 4 ay…
Çin daha 'sevimli' bir imaja sahip olmak istiyor
İsviçre’den ''Türkiye'' kararı: Seyahat kısıtlaması kaldırıldı
Kızılhaç'tan İsrail'e ''sivillere saldırı'' tepkisi
Güney Kore, teknoloji şirketlerine çip üretimi için iş birliği çağrısı yaptı
10 kişi ‘ölüm listesi’nde!.. 'Belçika Rambo' hala aranıyor
Udi Hindi yağı nedir? Udi Hindi Yağı yasaklandı mı? Udi Hindi Yağı faydaları nelerdir?
Afganistan'da emniyet güçlerine bombalı saldırı: 2 ölü
'Minyatürün kendine has bir dili, boyama tekniği var'
Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu nereli, kaç yaşında?
ANALİZ: Irak'taki Haşdi Şabi krizi seçimleri nasıl etkiler?

Çin daha 'sevimli' bir imaja sahip olmak istiyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin daha 'sevimli' bir imaja sahip olmasının önemli olduğunu söyledi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.06.2021 17:58:20
Çin daha 'sevimli' bir imaja sahip olmak istiyor

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, üst düzey Komünist Parti yetkililerine, Çin için güvenilir, beğenilen ve saygıdeğer bir imaj şekillendirmek amacıyla açıklığı ve güveni yansıtan, ancak bunu tevazu ve alçakgönüllü şekilde ifade eden bir anlatım tarzı benimsemek gerektiğini ifade etti.

"Güvenilir, sevimli ve saygın bir Çin" imajı sunmanın önemini vurgulayan Şi, Çin'in ulusal gücü ve uluslararası statüsüyle uyumlu, ülkenin gerçek, çok boyutlu görünümünü anlatan uluslararası bir söylem geliştirme çağrısında bulundu.

Şi, Çin'in uluslararası iletişimini desteklemek için kilit alanlara ilişkin görüşlerini de aktararak ülkenin kendi söylemini ve anlatısını inşa etmek için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş