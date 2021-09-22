Çin: Başka ülkeleri işgal etme amacımız yok

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 76. oturumunda açıklamalarda bulunarak, dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele sürecini değerlendirdi.

Ülkesinin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 100 milyar dolar bağışlayacağını belirten Çin lideri, ayrıca Çin'in bu yıl boyunca gelişmekte olan ülkelere 100 milyon Kovid-19 aşısı bağışlayacağını da kaydetti.

Şi, açıklamasında "Çin, bu yılın sonuna kadar dünyaya toplam 2 milyar doz aşı tedarik etmek için çaba gösterecek" ifadelerini kullandı.

'Çin, diğer ülkeleri işgal etmeyi, zorbalığa maruz bırakmayı amaçlamıyor'

Öte yandan Çin Devlet Başkanı, ülkesinin uluslararası konumunu asla diğer ülkeleri işgal etmek, 'zorbalık' yapmak veya dünyada hegemonya kurmak için kullanmayacağını vurguladı.

Şi, "Çin, her zaman dünya barışının mimarı, küresel kalkınmaya katkıda bulunan bir ülke; uluslararası düzenin savunucusu ve kamu mallarının tedarikçisidir. Çin, yeni gelişimiyle dünyaya yeni fırsatlar sunmaya devam edecek" açıklamasını yaptı.

BM'nin gerçek anlamda çok taraflılığın bayrağını yükseltmeye çağıran Çin lideri, "BM, ülkelerin ortaklaşa evrensel güvenliği muhafaza etmeleri, kalkınma başarılarını paylaşmaları ve dünyanın geleceğine dair rota çizmeleri konusunda merkezi bir platform olarak hizmet vermelidir" diye ekledi.

Şi, Pekin'in BM ile işbirliğini yeni bir düzeye taşımak ve örgütün 'asil davasını ileriye taşımak amacıyla yeni ve daha büyük katkılarda bulunmak için aktif çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

İklim değişikliğiyle mücadele

Küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye de değinen Şi, "Çin, yenilenebilir ve düşük karbonlu enerjinin geliştirilmesinde diğer gelişmekte olan ülkelere desteğini artıracak ve yurt dışında yeni kömür yakıtlı enerji projeleri oluşturmayacak" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.