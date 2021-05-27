''Çin aşısı olanlar hacca gidemeyecek''

Suudi Arabistan'ın hacca gidecekler için ülkeye girişte geçerli olacak aşı listesinde Çin aşısının bulunmadığı iddia edildi.

Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısını olan Pakistanlıların Suudi Arabistan'a girişinin kabul edilmediği belirtildi.

Çin aşısı olan Pakistanlıların ülkeye alınmaması sonrası Suudi Arabistan hükümetinin, ülkeye girebilmek için önerilen aşıların listesini yayımladığı bildirildi.

The Express Tribune'de yer alan habere göre listede Pfizer, Oxford, Moderna ve Johnson&Johnson's aşıları yer alırken Çin aşısı CoronaVac'a yer verilmedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın ise Suudi yetkililerden Sinopharm ve Sinovac dahil olmak üzere Çin aşılarını onaylı aşı listesine kaydetmeleri talebinde bulunduğu ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.