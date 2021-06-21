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Çin, Afganistan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı

Çin'in Kabil Büyükelçiliği, ABD öncülüğündeki NATO kuvvetlerinin Afganistan'tan çekilmesiyle şiddet olaylarının artması endişesiyle vatandaşlarına, ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

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Google News - Timeturk
21.06.2021 12:40:24
Çin, Afganistan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı

Çin'in Kabil Büyükelçiliği, ABD öncülüğündeki NATO kuvvetlerinin Afganistan'tan çekilmesiyle şiddet olaylarının artması endişesiyle vatandaşlarına, ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

South China Morning Post'un haberine göre, Büyükelçiliğin yayımladığı uyarı mesajında, Çinli vatandaş ve kuruluşların, terör ve şiddet eylemlerinin artması olasılığına karşı tedbirli olmaları istendi.
Açıklamada, "Bu yıl Afganistan'da sürekli çatışmalar yaşanmakta, terör eylemleri sık görülmektedir. Ülkedeki güvenlik koşulları giderek kötüleşmekte ve karmaşık hale gelmektedir. Vatandaşlarımız daha dikkatli olmalı ve acilen uluslararası ticari uçuşlarla ülkeyi terk etmelidir." ifadelerine yer verildi.
Artan şiddet eylemlerinin, yabancı güçlerin ülkeden ani çekilme kararıyla bağlantılı olduğu vurgulanan açıklamada, durumun belirsizliğini koruduğu kaydedildi.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 4 Haziran'da Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile düzenlediği çevrim içi toplantıda, yabancı güçlerin çekilmesinin ardından ülkede artan güvenlik endişelerine dikkati çekmişti.
Bakan Vang, "Yabancı güçlerin çekilmesine hız verilmesiyle Afganistan ve çevresinin güvenlik ve istikrarı yeni zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Barış ve yeniden uzlaşma süreci bu durumdan olumsuz etkilendi, silahlı çatışmalar ve terörist faaliyetler yoğunlaştı." ifadelerini kullanmıştı.
Pekin yönetimi, ABD ve müttefiki ülkelerin Afganistan'daki varlığına itiraz etmekle birlikte Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile dar bir sınır koridoruna sahip ülkedeki güvenlik durumunun bozulmasının iç güvenliğini tehdit etmesinden, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Afganistan ve çevre ülkelerde yürütülen projeleri olumsuz etkilemesinden endişe duyuyor.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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