Çin, ABD ile alay etti: Taliban uçaklarınızı salıncağa çevirdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, Twitter hesabından ABD’ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncak olarak kullanan Taliban güçlerini gösteren bir video yayınlayarak, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle alay etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, Twitter hesabından ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncak olarak kullanan Taliban güçlerini gösteren bir video yayınlayarak, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle alay etti.



Daily Mail gazetesinin haberine göre, Zhao söz konusu videoyu paylaşırken, “İmparatorluklar ve savaş makineleri mezarlığı. Taliban onların uçaklarını salıncak ve oyuncaklara çevirdi” ifadelerini kullandı.



Sözcünün tweeti, 70 binden fazla kullanıcı tarafından görüntülendi.



Afganistan ile 76 kilometrelik bir sınır paylaşan Çin, Kabil'in kontrolünü ele geçirdiğinden beri Taliban ile dostça ilişkiler kurma isteğini dile getirdi.



Dışişleri Bakanlığı'nın bir diğer Sözcüsü Hua Chunying ise, Pekin'in Afgan halkının kendi kaderini tayin etme hakkına saygı duyduğu belirterek, Taliban'ın da Çin ile iyi ilişkiler geliştirme yönündeki umudunu birkaç kez dile getirdiğini vurguladı.



Çinli yetkililer, ABD'nin Afganistan'dan çekilme şeklini aceleci ve sorumsuzca bir adım olarak nitelendirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.