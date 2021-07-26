Çin: ABD bizi şeytanlaştırıyor

ABD-Çin arasında Tianjin’de üst düzey görüşmeler yeniden başlarken Pekin, ABD’yi Çin'i 'şeytanlaştırmakla' suçladı. İki ülkenin temsilcileri kapalı bir resort otelde yaşanan gergin ilişkiyi tartışıyor.

Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Xie Feng ve ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman ile yapılan görüşmeleri Çin'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng, 'süper güçler arasındaki ilişkilerde çıkmaz' olarak nitelendirdi. Çin'in resmi haber ajansı olan Xinhua'nın bildirdiğine göre, Feng, ABD'yi "son derece yanlış yönlendirilmiş zihniyetini ve tehlikeli politikasını değiştirmeye" çağırdı.

'Çin, asla kabul etmez'

Amerikalıların Çin'i ‘‘hayali bir şeytan'' olarak tasvir etmesi nedeniyle Çin-ABD ilişkilerinin çıkmazda olduğunu söyleyen Feng, Phoenix adlı televizyon kanalına verdiği demeçte "Çin diğerlerinden üstün olduğunu iddia eden hiçbir ülkeyi asla kabul etmez" açıklamasında bulundu.

'ABD öğrenemediyse...'

Habertürk'ün Guardian'dan aktardığı habere göre Feng, "ABD, diğer ülkelere eşit davranmayı öğrenmediyse Çin ve uluslararası toplum, ABD'nin bunu nasıl yapacağını öğrenmesine yardım etme sorumluluğuna sahiptir" diye konuştu.

Pazar akşamı Moğolistan'dan gelen Sherman, geçen hafta Henan eyaletinde en az 63 kişinin ölümüne neden olan şiddetli selde "sevdiklerini kaybedenlere (ABD'den) yürekten başsağlığı" dileyen bir tweet atmıştı.

İki ülke arasındaki görüşmeler, ABD ve Çin arasındaki kritik geçen Alaska görüşmelerinden sonra geldi.

ABD medyasından Financial Times tarafından aktarılan haberde ise Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında olası bir görüşmenin, muhtemelen ekim sonunda Roma'da yapılacak G-20 Zirvesi'nin oturum aralarında yapılması bekleniyor.

Financial Times, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Pekin'deki yetkililere, ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman'ın yaz boyunca Çin'i ziyaret etmesini istediğini bildirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.