DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Devlet-i Aliyye Ocakları’ndan ilginç paylaşım
Çin-ABD beyin kontrol silahı gerilimi!
Öğretmen maaşında AGİ var mı? Memur maaşında AGİ var mı? AGİ memur maaşından kalktı mı?
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
OdaTV’de deprem! Yazıları sansüre uğrayan iki yazar istifa etti
Johnson kritik seçimi kaybetti! Liderliği sorgulanıyor
Seren Serengil ameliyattan çıktı
Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale
Erdoğan'dan Musk'la görüşmesinde 'uydu' açıklaması
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırdı
PKK/PYD ile görüşen İsveç'li bakan hakkında suç duyurusu
Google’ın algoritmaları hakkında ilginç iddia
Dolar düştü mü? Dolar kaça düştü? MB müdahalesi ile dolar ne kadar düştü?
Dolar yükseldi mi? Dolar kaça çıktı? Dolar kaç TL oldu? Dolar 17 lira oldu mu?
Dolar ne kadar? Dolar arttı mı? Gram altın ne kadar? Dolar ne kadar olur?

TIMETURK / DÜNYA / Çin-ABD beyin kontrol silahı gerilimi!

Çin-ABD beyin kontrol silahı gerilimi!

Çin, ABD Hazine Bakanlığı'nın 34 Çinli şirket ve enstitüyü kara listeye alma kararını kınadı ve 'beyin kontrolü' silahları geliştirdikleri iddialarını 'tamamen asılsız' olarak nitelendirdi.

23 Dakika Önce
2021-12-17 16:00:56
Çin-ABD beyin kontrol silahı gerilimi!

Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi (AMMS) de dahil olmak üzere 34 kuruluş geçtiğimiz gün kara listeye eklendi.

Çinli şirketlerin herhangi bir ABD teknolojisi satın almaları yasaklandı.

Çarşamba günkü eklemelerden önce, kara liste, popüler akıllı telefon üreticisi Huawei de dahil olmak üzere 260'tan fazla Çinli şirketi içeriyordu.

Çin'den tepki

Washington'daki Çin Büyükelçiliği, karara tepki göstererek ABD kararını “yersiz bastırma” olarak tanımladı.

“Çin'in biyoteknoloji geliştirmesi her zaman insanlığın iyiliği için olmuştur. ABD tarafının ilgili iddiaları tamamen asılsızdır” denildi.

Bu hafta ABD, fentanil ve diğer yasaklı uyuşturucuların ABD'ye kaçakçılığından sorumlu olduğunu düşünerek dört Çinli ilaç şirketine de yaptırımlar uyguladı.

Kaynak: TRTHaber/Russian Today

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş