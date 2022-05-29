'Çılgın' solucan istilası ABD'yi alarma geçirdi

Kaliforniya Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın (CDFA) yayımladığı bir raporda 'Bu solucanlar aşırı derecede hareketli, saldırgan ve doymak bilmez bir iştahları var' dendi.30 santimetre yüksekliğe zıplayabilen bu solucanlar şu anda ABD'nin 34 eyaletine yayılmış durumda.

Bilim insanları, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki zıplayan istilacı solucanların orman ekosistemlerine zarar verebileceğini söyledi.

"Çılgın solucanlar" veya "Asya zıplayan solucanı" olarak da bilinen Amynthas agrestis'in son dönemde Kaliforniya'da görülmesiyle yetkililer alarm durumuna geçti.

Kaliforniya Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın (CDFA) yayımladığı bir raporda "Bu solucanlar aşırı derecede hareketli, saldırgan ve doymak bilmez bir iştahları var" dendi.

CDFA, "solucanların Kaliforniya'nın orman habitatında, ticari bölgelerde ve yerleşim alanlarında yayılma ihtimali olduğu" uyarısında bulundu.

İlk kez 2013'te ABD'nin kuzeydoğusunda kalan New England bölgesinde görülen istilacı solucanlar, Kaliforniya eyaletindeyse ilk olarak Temmuz 2021'de tespit edilmişti.

30 santimetre yüksekliğe zıplayabilen bu solucanlar şu anda ABD'nin 34 eyaletine yayılmış durumda.

ABD Tarım Bakanlığı'na bağlı Orman Servisi'nden toprak uzmanı Mac Callaham, "Solucanlar ormanlara ve doğal alanlara yayılmasaydı bu kadar büyük bir sorun teşkil etmezdi. Fakat bu solucanlar onları bıraktığınız yerde durmuyor. İleride yaşanabilecek istilaları önlemenin en iyi yolu solucanların başka yerlere geçmesini önlemek" dedi.

Callaham, "Toprak hayatın temelidir ve Asya zıplayan solucanları toprağı değiştiriyor" diyerek istilacı solucanların ekosistemin yapısını bozabileceğini belirtti.

Özellikle Japonya ve Kore'ye özgü olan bu solucanların, son yıllarda peyzaj tasarımı için bu bölgelerden getirilen bitkilerle birlikte Kuzey Amerika'ya girdiği düşünülüyor.

20 santimetre uzunluğa ulaşabilen bu solucanlar hermafrodit özelliğe sahip olduğu için karşı cinsle çiftleşmeden üreyebiliyor.

Öte yandan uzmanlar zıplayan solucanların istilasını önlemek için farklı yöntemler önderdi.

Yetkililer, su ve hardal tohumuyla yapılan bir karışımın toprağa dökülerek yeraltındaki solucanların yüzeye çıkarılabileceğini belirtti.

Ayrıca uzmanlar, solucanların yakalanarak bir poşete konup en az 10 dakika boyunca doğrudan Güneş ışığı altında bırakılmasını, daha sonra da poşetin çöpe atılmasını önerdi.

Kaynak: Independent Türkçe .