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Çiftçi'den, Bill Gates’in ‘stratosfere toz püskürtme’ projesine karşı dava açma çağrısı

Sosyal Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği başkanı Abdullah Çiftçi, dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates ile ilgili ‘küresel ısınma'yı yavaşlatmak için milyonlarca ton toz kireçtaşını stratosfere püskürtmek istiyor’ haberini paylaşarak Gates'e karşı dava açma önerisinde bulundu.

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26.04.2021 15:46:01
Çiftçi'den, Bill Gates’in ‘stratosfere toz püskürtme’ projesine karşı dava açma çağrısı

Çiftçi, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “bir Türk avukat bu işi mahkemeye taşır ise tüm dünyada davalar açılır. Dünya Bill Gates'in değil, tüm insanlardan onay alması gerek” ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Bill Gates'in Harvard Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarının küresel ısınmayı yavaşlatmak için milyonlarca ton toz kireçtaşını atmosferin stratosfer tabakasına püskürtme projesine destek verdiği bir süre önce dünya medyasına yansımıştı. Ancak bazı bilim insanları 3 milyon dolar harcanacak bu projenin çok büyük tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

Küresel ısınmaya karşı katıldığı pek çok platformda tepki toplayan açıklamalarda bulunan Bill Gates'in destek verdiği, dünyayı soğutmak için stratosfere milyonlarca ton toz kireçtaşı püskürtme projesi ABD merkezli olarak yürütülüyor.

Projenin ilk denemesi bu yıl yapılacak

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Harvard Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları tarafından geliştirilen projenin ilk denemesi bu yıl yapılacak. Haziran ayında yapılacak ilk deneme kapsamında yeryüzünden 12 mil yüksekliğe çıkacak balonlar stratosfere 2 kilogram toz kireçtaşı sıkacak.

3 milyon dolar harcanacak

ABD basınında yer alan haberlere göre, sadece bu test için 3 milyon dolar harcanacak. Projenin nihai amacı tonlarca toz kireçtaşını bu bölgeye yerleştirerek Güneş'ten gelen ışınları azaltmak ve gezegeninin ısınını düşürmek. Başka bir deyişle bu proje ile 'Güneş'i ısısını kısmak' isteyen bilim insanları küresel ısınmaya böyle bir müdahalede bulunmak istiyor. Ancak bazı çevreler bu projenin hava sistemleri için feci sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Gates Trakya'da arazi mi satın aldı?

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Öte yandan Çiftçi, Bill Gates'in Trakya'dan tarım arazisi satın aldığına ilişkin haberlerin bazı medya organlarında yer aldığını hatırlatarak yorumda bulundu.

Yeniçağ gazetesinden Aslan Bulut'un da köşesine taşıdığı habere göre, Gates'in söz konusu araziyi başka bir iş adamının ismi üzerinden aldığı iddia ediliyor.

Haberi youtube sayfasından değerlendiren Abdullah Çiftçi, Gates'in 130 milyar dolar servetiyle dünyanın 3. zengini olduğunu hatırlatarak, ‘Trakya'nın tamamını alsa ne işine yarar?' diye sordu. Gates'in ABD'de de en büyük araziye sahip isim olduğunu ifaden eden Çiftçi, yetkililerin Trakya'da arazi alımına ilişkin açıklama yapacağını umduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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