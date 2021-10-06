CIA'nın dünyadaki muhbirlerinin ele geçirildiği ortaya çıktı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), başta Rusya, Çin, İran ve Pakistan olmak üzere yurt dışındaki onlarca muhbirinin son yıllarda yakalandığı, öldürüldüğü veya ikili çalıştırıldığı ortaya çıktı.