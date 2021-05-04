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''CIA'in Kongre üyelerine verdiği brifing tartışmaya neden oldu''

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının, bazı ABD'li yetkililere yönelik 'enerji saldırıları' konusunda Kongre üyelerine verdiği brifingin tartışmaya dönüştüğü iddia edildi.

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04.05.2021 18:01:51
''CIA'in Kongre üyelerine verdiği brifing tartışmaya neden oldu''

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, geçen hafta CIA son günlerde tekrar gündeme gelen ve bazı devlet yetkililerinde de görülen "Havana Sendromu" konusunda bir brifing verdi.

Bir enerji saldırısı sonrası ortaya çıktığı tahmin edilen Havana Sendromu vakaları konusunda yapılan brifingde Senato İstihbarat Komitesinde yer alan bazı senatörler, bu olaylara ilişkin ciddi bilgileri bile daha yeni öğrendiklerini belirterek, daha fazla detay alamamaları nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

Ayrıca, CIA Direktörü Bill Burns, Kongre üyelerine bu konudaki araştırmalarına öncelik verdiğini söylerken, Kongre üyeleri ise bu konuda CIA'in yeterince çaba sarf etmediğini öne sürdü.

Konuya yakın iki kaynak, CNN'e yaptığı açıklamada, söz konusu brifingin son dönemde Kongrede yapılan "en tartışmalı" brifinglerden biri olduğunu bildirdi.

Kaynaklar, CIA'in hala bazı ülkelerdeki ABD'li yetkililerin Havana Sendromuna yol açan enerji saldırılarının devam ettiğine inandığını ve bir Avrupa ülkesinde yaşanan olay hakkında ilk kez konuştuklarını kaydetti.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde 2017 ilkbaharında "Havana sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 personelde de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

ABD TOPRAKLARINDA GÜNCEL 3 VAKA ORTAYA ÇIKTI

CNN, 29 Nisan'da yayımladığı bir haberde, iki Beyaz Saray yetkilisinde, geçen yıl Havana Sendromu'na rastlandığını ve olayların soruşturulduğunu yazmıştı.

Politico gazetesi ise 30 Nisan'daki haberinde geçen yıl Miami'deki bir ABD yönetimi yetkilisinin Havana Sendromu yaşadığını bildirmişti.

Bu haberlerle birlikte bugüne kadar ABD topraklarında bilinen vaka sayısı 3 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan