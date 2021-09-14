DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kayseri'de 4 bin yıllık aslan kemiği bulundu
Borsa günü düşüşle tamamladı
CIA: El-Kaide Afganistan'da yeniden güçlenecek
İstanbul Üniversitesi'nde dersler ne zaman başlıyor? İÜ yüz yüze eğitim ne zaman?
Eğitim ödeneği ne zaman yatar? 2021-2022 İstanbul-Ankara-İzmir kırtasiye parası (eğitim ödeneği) yattı mı?
Almanya’da 300 bin ev ve fabrikalar elektriksiz kaldı!
'Pülümür tuzu'na yoğun talep
Yeni Zelanda’nın adı değişecek mi?
Eda Yön kimdir? Sosyal medya fenomeni Eda Yön Instagram hesabı
Ev kiralama şirketleri 'Kiralık Balonunu' indirecek
Bahçeli'den laiklik açıklaması
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Öcalan'ın avukatları yargılanıyor
Exxen spor ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği-UEFA Avrupa Ligi ne kadar?
ABD'de enflasyon yavaşladı

TIMETURK / DÜNYA / CIA: El-Kaide Afganistan'da yeniden güçlenecek

CIA: El-Kaide Afganistan'da yeniden güçlenecek

CIA Direktör Yardımcısı David Cohen, birkaç yıl içinde El-Kaide'nin Afganistan'da yeniden güçleneceği iddiasında bulundu.

38 Dakika Önce
2021-09-14 18:17:30
CIA: El-Kaide Afganistan'da yeniden güçlenecek

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktör Yardımcısı David Cohen, Afganistan'a yönelik bazı potansiyel hareketlilikler içinde olduğunu gördükleri El-Kaide'nin 1-2 yıl içinde ABD'yi tehdit eder seviyeye gelebileceğini söyledi.

Başkent Washington'da düzenlenen 2021 İstihbarat Zirvesi'ne katılan Amerikan istihbarat kurumlarının yetkilileri, birkaç yıl içinde El-Kaide'nin Afganistan'da yeniden güçleneceği iddiasında bulundu.

Zirvede konuşan CIA Direktör Yardımcısı Cohen, "El-Kaide'nin Afganistan'a doğru bazı potansiyel hareketliliklerinin emarelerini şimdiden görmeye başladık. Şu anda çok erken ancak bu süreci yakından izleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

El-Kaide'nin Afganistan'da yeniden güçleneceği öngörüsünü paylaşan Cohen, "Ne zaman El-Kaide veya hatta DEAŞ-H, ABD'yi tehdit edecek kapasiteye ulaşabilir? 1-2 yıllık zaman dilimi kulağa mümkün geliyor." yorumunu yaptı. Cohen ayrıca, Afganistan içindeki istihbarat kapasitelerinin önceki düzeyde olmadığını belirtti.

Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrier da El-Kaide'nin 1-2 yıl içinde Afganistan'da hızlı bir şekilde gücünü artırıp sonrasında ABD anakarasını tehdit eder noktaya gelebileceğini savundu.

ABD yönetimi 20 yıllık savaşın ardından 31 Ağustos'ta Afganistan'daki son askerini de geri çekmiş, ülkedeki Amerikalılar ile ABD'ye destek olan çok sayıda Afgan'ı tahliye etmişti.

ABD istihbaratı ise Afgan yönetiminin hızlı bir şekilde çökmesini öngörememesi nedeniyle Washington'da eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş