Churchill'in fotoğrafı kayıp! Orijinali yerine kopyası konulmuş

2. Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallık'a liderlik eden Başbakan Winston Churchill'in 1941'de çekilmiş ünlü fotoğrafının orijinali, Kanada'nın başkenti Ottawa'da asılı olduğu otelde kayboldu. Fotoğrafın asıldığı yere bir kopyanın yerleştirildiği anlaşıldı.

Yousuf Karsh'ın Churchill'i Kanada Parlamentosu'nda savaş dönemi yaptığı konuşmanın hemen ardından çektiği 'ikonik' fotoğraf, "Kükreyen Aslan" ismiyle de tanınıyor. T24'te yer alan habere göre, Château Laurier Hotel'in bir çalışanı, fotoğrafların değiştirildiğini ilk olarak 19 Ağustos'ta anladı. Çalışanlar, bunun üzerine Churchill'in fotoğrafının, odada bulunan ve Karsh tarafından çekilmiş diğer fotoğraflarla farklı çerçeveye sahip olduğunu fark etti.

Otel yetkilileri, Karsh'ın miras sahipleriyle de görüştükten sonra orijinal fotoğrafın yerine sahte bir fotoğrafın yerleştirildiği sonucuna vardı.

Château Laurier Hotel'in Genel Müdürü Geneviève Dumas, "Bu yüzsüz hareket bizi derinden üzdü. Otelimiz 1998'de yerleştirilen bu Karsh koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor" dedi.

Polis konuyla ilgili bir soruşturma başlattı.

'Kükreyen Aslan'ın hikayesi

Churchill'in en ünlü fotoğrafı, 1941'de Karsh tarafından, Britanya lideri 2. Dünya Savaşı sırasında Kanada Parlamentosu'na bir konuşma yaptıktan kısa soran çekildi. Fotoğraf, Churchill'in sinirli bakışları kadar Karsh'ın deklanşöre basmadan önce Başbakan'ın ağzından purosunu almasıyla da tanınır.

2002'de hayatını kaybeden Karsh o anı şöyle anlatır:

"Ona bir küllük uzattım, ancak puroyu söndürmedi. Bekledim ancak puroyu şiddetli bir şekilde içmeye devam etti. Yine bekledim. Daha sonra ona doğru bir adım attım, o ne olduğunu anlamadan saygılı bir şekilde 'kusura bakmayın efendim' diyerek ağzından puroyu aldım.

Kameraya döndüğümde o kadar sinirliydi ki beni yutabilecek gibi duruyordu. Tam o sırada fotoğrafı çektim"