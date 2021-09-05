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TIMETURK / DÜNYA / CHP heyeti Erbil'de Barzani ile görüştü

CHP heyeti Erbil'de Barzani ile görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki parti heyeti, Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

27 Dakika Önce
2021-09-05 14:21:43
CHP heyeti Erbil'de Barzani ile görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki parti heyeti, Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

IKBY Başbakanlığından CHP heyetinin Barzani ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Görüşmede, Türkiye ve IKBY arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı belirtilen açıklamada, "CHP Başkan Yardımcısı, Partisinin Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını IKBY Başbakanı'na iletip, böylesi yüksek bir heyetle ilk defa IKBY'ye gelmekten de memnuniyetlerini dile getirdi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı'nın, ziyaret amaçlarının Türkiye ve IKBY arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve CHP'nin ortak öneme sahip konulardaki görüşünü ifade etmek olduğunu söylediği aktarıldı.

IKBY Başbakanı Barzani'nin, Türkiye'nin önemli bir komşu ve bölgesel bir ülke olduğunu belirttiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin, her zaman zenginliğin bir sembolü olan çok uluslu, farklı etnik ve dinleri içinde barındıran ülke konumundaki Türkiye ile sürekli iyi ilişkiler geliştirmeyi arzuladığını kaydetti."

CHP heyeti, eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile de bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Salıcı başkanlığındaki parti heyetinin, Erbil ve Kerkük'e çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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