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CHP, gençlik kolları başkanı, trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya’nın Konyaaltı CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

4 Saat Önce
2021-07-10 11:34:43
CHP, gençlik kolları başkanı, trafik kazasında hayatını kaybetti

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Antalya'nın Konyaaltı CHP Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Demiral'la ilgili "Acımız çok büyük… Gençlik örgütümüzden bir yol arkadaşımızı, bir evladımızı kaybettik" mesajını paylaştı.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Demiral'ın kaybını "Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiral'ı trafik kazası nedeniyle kaybettik. Deniz kardeşimize Allahtan Rahmet Ailesine ve örgütümüze Başsağlığı diliyorum" diyerek duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Demiral'ın ölümüyle ilgili paylaşım yaptı. "Acımız çok büyük" diyen Kılıçdaroğlu " Gençlik örgütümüzden bir yol arkadaşımızı, bir evladımızı kaybettik. Deniz Demiral'a Allah'tan rahmet; ailesine, partimize sabır diliyorum" paylaşımı yaptı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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