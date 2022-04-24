Chomsky uyardı: İnsanlık tarihinin en tehlikeli noktasına yaklaşıyoruz

ABD'li düşünür New Statesman’e verdiği röportajda dünya üzerindeki organize insan yaşamının çevresel yıkımından dolayı yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

93 yaşındaki ABD'li düşünür Noam Chomsky, beşinci sınıfa giderken okul gazetesi için ilk makalesini kaleme aldığını söyleyerek konusunun Avusturya, Çekoslavakya, Toledo ve Barselona'nın düşüşü ile ilgili olduğunu dile getirdi.

New Statesman'e konuşan ABD'li düşünür "Görünen o ki faşizmin kara bulutları dünya üzerine yayılıyordu acımasızca. Bu 9 Şubat 1939'du. O zamandan beri fikrimi değiştirmedim. Sadece daha da kötüye gitti. Atom Bilimcileri Bülteni'ne göre kıyamet saati, Trump döneminde dakikaları da bıraktı saniyelere geçti. Gece yarısına sadece 100 saniye kaldı. Şu an olduğumuz yer burası" dedi.

"Zira tehditler zaman içinde birikiyor. İnsanlık tarihinin en tehlikeli noktasına yaklaşıyoruz. Böyle birşey daha önce olmadı. Şu an dünya üzerindeki organize insan yaşamının çevresel yıkımından dolayı yok olma olasılığıyla karşı karşıyayız.

Ve çok uzak bir gelecekte değil. Geri dönülmez bir dönemece, artık çözülmeyecek, çözülemeyecek bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz. Bu herkesin öleceği anlamına gelmiyor ama bu öyle bir dönemki daha önce ölenler daha şanslı olacaktır. " .