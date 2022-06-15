Chomsky'den ABD yönetimine tepki: 'Rus kaynaklarını engellemek tam bir delilik'

ABD'li solcu düşünür ve dilbilimci Noam Chomsky, ABD yetkilileri tarafından Rusya'nın resmi görüşlerinin duyurulmasını önleme politikası için “Olup biten tam bir delilik” yorumunu yaptı.

"Rus kaynaklarını engellemek tam bir delilik. Neden onların ne dediklerini bilmemize izin vermiyorlar?" diye soran Chomsky, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un son açıklaması için El Cezire web sitesinde arama yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Chomsky, bu konuda fikir beyan etmenin ya da herhangi bir konuşmanın son derece tehlikeli hale geldiğini de belirten Chomsky, ”Bir yerde ansızın bu konuyu açarsanız, hemen Putin'in destekçisi, ona tavizler verimesini isteyen komünist bir fare olarak damgalanıyorsunuz. Bu inanılmaz bir durum” dedi.



Öte yandan Newsweek dergisi, “çok uzun zamandır siyasi düşmanlar olan Henry Kissinger ve Noam Chomsky'nin, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ender rastlanan ortak bir zemin buldukları” yorumuna yer verdi.



Yazıda, “Normalde ikisi siyasi yelpazenin karşıt uçlarından geliyor: Tutucu Cumhuriyetçi başkanlar altında dışişleri bakanı olarak görev yapan Kissinger ve ABD'nin önde gelen solcu entelektüellerinden biri olan Chomsky sık sık çatıştılar. Ancak her ikisi de son zamanlarda Ukrayna'nın daha hızlı bir barış anlaşmasına ulaşmak için bazı topraklar üzerindeki iddiasından vazgeçebileceği bir anlaşmayı düşünmesini savundu” denildi.

Sol görüşlü bir siyaset filozofu olan ve savaş karşıtı görüşleri ile tanınan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü profesörü Chomsky de, bu ay İngiliz gazeteci Owen Jones ile yaptığı röportajda, Batı'nın çatışmaya tepkisi hakkında eleştirel açıklamalarda bulundu. Chomsky, samimi bir destek olarak Ukrayna'ya silah gönderilmesine karşı olmadığını, ancak bunun "Rus saldırısını tırmandırmayacak ve Ukrayna'yı yok etmeyecek bir şekilde yapılması gerektiğini" söyledi.



Chomsky, Ukrayna'nın NATO'ya katılmadan tarafsız pozisyon aldığı, Kırım sorununu ertelediği ve Donbass'ta "bir tür uzlaşmaya doğru ilerlediği” bir çözümün mantıklı olacağını savundu. Chomsky, ABD ve İngiltere'yi böyle bir teklifi desteklemediği için eleştirmeye devam etti.

Kaynak: turkrus.com .