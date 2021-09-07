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TIMETURK / DÜNYA / Chicago'daki silahlı saldırılarda ölü ve yaralılar var

Chicago'daki silahlı saldırılarda ölü ve yaralılar var

ABD'nin Chicago kentinde farklı silahlı saldırılarda 4 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği, 7 çocuğun yaralandığı bildirildi.

3 Saat Önce
2021-09-07 09:43:21
Chicago'daki silahlı saldırılarda ölü ve yaralılar var

ABD'nin Chicago kentinde farklı silahlı saldırılarda 4 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği, 7 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Polis, dün düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu farklı silahlı saldırılarda biri ölümcül olmak üzere 8 çocuğun yaralandığını aktardı.

ABC News'e göre, 4 yaşındaki Mychal Moultry, şehrin Woodlawn semtindeki evinin önünde ateşlenen silahtan çıkan kurşunların açık pencereden içeri girmesiyle başından iki kez vuruldu.

Hastaneye kaldırılan Moultry kurtarılamadı.

Polis, Moultry'nin katilinin bulunması için bilgi sağlayana 9 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.

Yaralanan diğer 7 çocuğun 12 yaşın üzerinde olduğu belirtildi.

ABC News tarafından polis raporlarına dayandırılan incelemeye göre, cuma gecesi ile İşçi Bayramı'nın (pazartesi) erken saatleri arasında açılan ateşlerde yaklaşık 50 kişi yaralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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