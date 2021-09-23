Che Guevara'nın katili CIA ajanına madalya!

Arjantinli ünlü devrimci Ernesto Che Guevara'nın katili olarak tanınan 80 yaşındaki eski CIA ajanı Felix Rodriguez’e 54 yıl sonra özgürlük madalyası takıldı.

Felix Rodriguez'e özgürlük madalyası 16 Eylül'de Cumhuriyetçi Partili Florida Valisi Ron DeSantis tarafından takdim edildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Küba doğumlu Rodriguez, CIA'in desteğiyle Fidel Castro rejimini yıkmak için 1961'de düzenlenen ve başarısız olan Domuzlar Körfezi Çıkarması'nda yer almıştı.

80 yaşındaki ajan, CIA tarafından 1967'de Guevara'yı Bolivya'da takip etmekle görevlendirilmiş, sosyalist devrimcinin yakalanıp infaz edilmesi için Bolivyalı askerleri yönlendirmişti. Che'nin ölümünden sorumlu Rodriguez, devrimden sonra ABD'ye göçen Kübalılardan biriydi.

CIA ajanı, İspanyol gazetesi El Pais'teki söyleşisinde Che'nin infaz kararının Bolivya ordusunun üst kademesi tarafından verildiğini savunmuş, kendisinin bu kararı askerlere aktardığını söylemişti. Ayrıca Rodriguez, ABD hükümetinin Guevara'nın infazına karşı olduğunu, bunun yerine kendisini Panama'ya götürüp sorgulamak istediğini de öne sürmüştü.

Rodriguez, dönemin Bolivya Genelkurmay Başkanı Ovando Candia'nın, Castro'nun Guevara'nın öldürüldüğüne inanmaması ihtimali olduğunu düşündüğünü, bunun için de kanıt olarak devrimcinin başının kesilmesini istediğini iddia etmişti.

Guevara'yı "birçok Kübalının hayatını yitirmesine neden olan bir katil" olarak adlandıran Rodriguez, bunun yerine Che'nin bir parmağının kesilmesinin yeterli olacağını söylediğini fakat Candia'nın Kübalı devrimcinin elini kesmeye karar verdiğini savunmuştu.

Ayrıca CIA ajanı, 40. ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde gerçekleşen İran-Kontra (Irangate) skandalında da yer almıştı. Söz konusu siyasi skandalda ABD yönetim kademesinden bazı kişilerin, İran'a silah satıp bunlardan elde edilen gelirleri yasadışı şekilde Nikaragua'da dönemin solcu yönetimini devirmeye çalışan anti-komünist Kontraları desteklemek için kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Kimileri DeSantis'in Rodriguez'e madalya vermesini olumlu karşılarken, bazıları da CIA ajanının tartışmalı geçmişinden ötürü kararın uygun olmadığı eleştirisinde bulundu. Valinin madalyayla ilgili Twitter gönderisine yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, Rodriguez'e "CIA'in kasabı" dedi.

De Santis'in Valisi olduğu Florida eyaletinde devrim düşmanı göçmen Kübalılar kritik bir oy deposu konumunda. Eyaletteki göçmen Kübalıların nüfusu 2017 itibarıyla 1,5 milyonu geçiyor.

Kaynak: Independent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.