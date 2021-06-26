Chauvin 22 yıl 6 ay hapse mahkum edildi

Siyah Amerikalı George Floyd’un boynuna 9 buçuk dakika boyunca dizini bastırarak öldürmekten geçen Nisan ayında suçlu bulunan eski polis memuru Derek Chauvin 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Siyah Amerikalı George Floyd'un boynuna 9 buçuk dakika boyunca dizini bastırarak öldürmekten geçen Nisan ayında suçlu bulunan eski polis memuru Derek Chauvin 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Chauvin, Floyd'un ölümünde 20 Nisan'da ikinci derece cinayet, üçüncü derece cinayet ve ikinci derece adam öldürmeden suçlu bulunmuştu

Beyaz polis memuru Derek Chauvin 25 Mayıs 2020'de siyah Amerikalı George Floyd'un boynuna dizini bastırarak 9 buçuk dakika alıkoyarak öldürdü.

Cezanın açıklandığı oturumun ilk bölümünde önce kurbanın yakınlarının ifadeleri dinlendi. Önce Floyd'un 7 yaşındaki kızı Gianna'nın videosu gösterildi. Gianna, her zaman babasını sorduğunu söyledi ve ‘'Babamı bir daha görebilseydim onu özlediğimi ve onu sevdiğimi söylerdim'' dedi.

George Floyd'un yeğeni ve iki erkek kardeşi konuştu. Philonese Floyd ve Terrence Floyd, Derek Chauvin'in mümkün olan en yüksek cezaya çarptırılmasını istedi. Terrence Floyd, roller tersine dönse eğer beyaz bir vatandaşı siyah bir polis öldürseydi, davanın hemen sonuçlanacağı ve siyah kişinin hapiste cezasını çekeceğini söyledi; ‘'Aynı muameleyi Derek Chauvin için de istiyoruz'' dedi.

Derek Chauvin'in annesi Carolyn Pawlenty de konuştu ve ‘'Oğlumun kimliği sadece ırkçı olduğuna indirgendi. Mahkemenin şunu bilmesini istiyorum bunların hiçbiri doğru değil, benim oğlum iyi bir adam'' dedi.

Oturuma ara verilmeden önce son olarak Chauvin söz aldı ve Floyd ailesine taziyelerini sundu; ‘'Gelecekte ilgili başka bilgiler de paylaşılacak, bu da umarım size biraz huzur getirebilir'' dedi.

Aradan sonra ise Yargıç Peter Cahill, cezayı açıkladı ve Chauvin'i 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Cahill, Floyd ailesinin acısını tanımanın önemli olduğunu söyledi. Davanın küresel ününü kabul eden yargıç, bunun kendisini etkilemeyeceğini vurguladı.

"Uygun zaman olmadığı için derin veya zeki olmaya çalışmayacağım" diyen Cahill, verdiği cezanın nedeninin, 22 sayfalık gerekçeli kararda yer alacağını kaydetti.

Cahill, "Hükmümü kamuoyuna dayandırmıyorum. Herhangi bir mesaj gönderme girişimine dayandırmıyorum. Bir mahkeme yargıcının görevi, kanunu belirli olgulara uygulamak ve davaları bireysel ele almaktır" diye konuştu.

Yargıç Peter Cahill daha önce, Floyd'un öldürülmesinde "ağırlaştırıcı koşullar" olduğunu söylemişti. Bu durum Cahill'e, Chauvin'i eyaletin standart kurallarına göre daha uzun süreli mahkum etme yetkisi veriyordu. Minnesota'da, Chauvin'inki gibi ilk kez mahkumiyet alınan bir suç davası için ortalama ceza 12 buçuk yıldı.

Biden'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, kararın açıklanması sonrası ilk açıklamasında, hapis cezasının "uygun göründüğünü" ancak tüm ayrıntıları bilmediğini söyledi.

Biden bu açıklamayı, Afganistan Cumhurbaşkanı ile görüşmesi öncesinde Beyaz Saray'da gazetecilere yaptı.

Chauvin'e karşı en ağır suçlama olan ikinci derece cinayet, azami 40 yıl hapis cezasına çarptırılıyordu.

Associated Press haber ajansının konuştuğu hukuk uzmanları daha pratik bir maksimum cezanın 30 yıl olduğunu söylüyorlardı, çünkü daha yüksek herhangi bir cezanın temyizde bozulma riski taşıdığını belirtiyorlardı.

Chauvin'in savunma ekibi ise bunun yerine müvekkillerinin hapiste tutulduğu dönemin de sayılarak şartlı tahliyesini talep ediyordu.

Floyd'un bir görgü tanığı tarafından cep telefonu ile kaydedilen ölümü, sadece ABD'de değil dünyanın dört bir yanında kurumsal ırkçılığa ve polis uygulamalarına karşı protestolara neden olmuştu.

Kaynak: VOA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.