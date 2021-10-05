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TIMETURK / DÜNYA / Cezayir parlamentosu, Fransız sömürge dönemini suç sayan yasa tasarısına hazırlanıyor

Cezayir parlamentosu, Fransız sömürge dönemini suç sayan yasa tasarısına hazırlanıyor

Cezayir'de parlamentosu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkesinin Cezayir'deki sömürge tarihine ilişkin tartışmalı açıklamalarının ardından 'Fransız sömürge dönemini suç sayan yasa tasarısını' gündeme taşımaya hazırlanıyor.

1 Saat Önce
2021-10-05 20:11:02
Cezayir parlamentosu, Fransız sömürge dönemini suç sayan yasa tasarısına hazırlanıyor

Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Yusuf Acise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üyesi olduğu Barış Toplum Hareketi milletvekilleri olarak Fransız sömürgesini suç sayacak yasa tasarısını Meclise getireceklerini söyledi.

Acise, Macron'un "Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı?" ifadesini kullandığı ve "Cezayir tarihinin Fransa düşmanlığı üzerine inşa edildiğini" ileri sürdüğü açıklamalarını "açık bir saldırı" şeklinde niteleyerek, bu söylem üzerine söz konusu yasa tasarısı için adım attıklarını belirtti.

Yasa tasarısının Meclis içindeki farklı gruplarla sükunet ve ciddiyet içinde görüşüldüğüne dikkati çeken Acise, "Meclisteki tüm oluşumların onaylayacağı, hukuki altyapısı hazır bir tasarı olması için çalışıldığına" işaret etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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