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Cezayir ordusu: Fransa, Cezayir'i sömürgeleştiremediği için yeniden tarih kurgulamak istiyor
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Cezayir ordusu: Fransa, Cezayir'i sömürgeleştiremediği için yeniden tarih kurgulamak istiyor

Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha, Fransa'nın, Cezayir'i sömürgeleştirmeyi başaramadığı için yeniden tarih kurgulama yoluna gittiğini söyledi. Şangariha, Cezayir'in Fransa'ya karşı 1 Kasım 1954'te başlattığı Kurtuluş Devrimi'nin patlak vermesinin 67. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

2 Saat Önce
2021-11-01 18:01:25
Cezayir ordusu: Fransa, Cezayir'i sömürgeleştiremediği için yeniden tarih kurgulamak istiyor

Savunma Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan mesajda, Fransa'nın, Cezayir'i sömürgeleştirmeyi başaramadığı için yeniden tarih kurgulama yoluna gittiği belirtilerek, "Bugünün mücadelesi, geçmişin yüzleşmeleri bağlamında yürütülüyor. Dünkü düşman (Fransa), yaşanan gerçek tarihteki olaylardan memnun olmadığı için yeniden tarih üretmek istiyor." ifadeleri kullanıldı.

"Cezayir sömürge dönemi"

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Fransa'nın kanlı yıldırma çabalarına karşı koyan Cezayir, 8 yıl süren ve 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği çetin mücadele sonucu, Arap ve İslam coğrafyasında istiklali için en ağır bedel ödeyen ülke olarak öne çıktı.

Paris yönetimi, Cezayir topraklarında 1960-1966 yıllarında 17 nükleer bomba denemesi yaptığını savunurken, Cezayir makamları ise bu sayının 57 olduğunu belirtiyor. Fransa, Afrika'daki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneği olan Cezayir'deki suçlarını hala resmen tanımıyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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