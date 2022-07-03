Cezayir milli petrol şirketi gaz fiyatlarını gözden geçirme kararı aldı

Cezayir Ulusal Petrol Şirketi Sonatrach, uluslararası piyasalarda artan gaz fiyatlarının ardından, Avrupa ve dışarıdaki tüm ortaklarıyla gaz fiyatlarının gözden geçirilmesi için müzakerelere başladığını duyurdu.

Sonatrach Direktörü Tevfik Hakkar, başkent Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında, uluslararası piyasalarda gaz fiyatlarının oldukça yükseldiğine işaret ederek, bu nedenle tüm ortaklarla gaz sözleşmelerinin yeniden gözden geçirilmesine karar verdiklerini belirtti.

Şirketin gaz fiyatlarını yeniden masaya yatırma konusunda anlaşmaya vardığını belirten Hakkar, ortaklarından birinin İtalyan enerji şirketi ENI olduğuna işaret ederken, diğer ortaklara ilişkin bilgi vermedi.

İspanya'nın Mağrip-Avrupa boru hattındaki akışı tersine çevirerek, Fas'a gaz ihraç etmeye başlamasıyla ilgili olarak Hakkar, sözleşme maddeleri gereğince Cezayir gazı, ihraç edildiği yerden başka bir noktaya yönlendiriliyorsa bunun kendilerine ve şirkete bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hakkar, "Şu ana kadar, Cezayir gazının ihraç edildiği yerden başka bir noktaya akışının sağlandığına dair bir durum saptanmadı" dedi.

Fas ve İspanya medyasında, 29 Haziran Çarşamba günü İspanya'dan Fas'a doğal gaz akışının başladığı yönünde haberler yayımlanmıştı.

İspanyol enerji şirketi Enagas'ın doğal gaz akışının, salı günü başladığı ve kaynağın Cezayir olmadığı bilgisi paylaşılmıştı.

Rabat yönetimi, Cezayir'in Fas toprakları üzerinden İspanya ve Portekiz'e ulaşan boru hattından doğal gaz pompalamayı durdurması üzerine, yıllık yaklaşık 1 milyar metreküp doğal gaz ihtiyacının tedarikinde sıkıntı yaşıyordu.

Cezayir'i Fas üzerinden İspanya'ya bağlayan 12 milyar metreküp kapasiteli Mağrip-Avrupa boru hattı, Cezayir'in Fas yönetimiyle diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından Ekim 2021'de biten sözleşmenin yenilenmemesi kararıyla birlikte kullanılmıyor. .