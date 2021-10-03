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Cezayir, hava sahasını Fransız askeri uçaklara kapattı!

Cezayir'in, hava sahasını Fransız askeri uçaklara kapattığı belirtildi.

41 Dakika Önce
2021-10-03 17:11:31
Cezayir, hava sahasını Fransız askeri uçaklara kapattı!

Le Figaro gazetesinin Fransız ve Cezayirli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cezayir'in, Fransız askeri uçaklarının hava sahasında uçmasını yasakladığı kaydedildi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığının, bu durumu bu sabah öğrendiği, Cezayir'in askeri uçuşlara ilişkin izin taleplerini onaylamadığı ve iki uçuşun ertelenmek zorunda kaldığı aktarıldı.

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Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Pascal Ianni, yaptığı açıklamada, Cezayir'in bu kararının Fransa'nın operasyonlarını etkilemediği ve operasyonlara ilişkin herhangi bir endişeleri olmadığını belirtti. Fransa, Cezayir'in hava sahasını Barkhane Operasyonu çerçevesinde kullanıyordu.

Cezayir, dün Paris büyükelçisinin "birtakım istişarelerde bulunmak üzere" geri çağrıldığını açıklamıştı. Fransız hükümeti; Cezayir, Fas ve Tunus vatandaşları için vize şartlarının sıkılaştırıldığını duyurmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cezayir'i "Fransa'ya kin beslemekle" suçlaması ve "Fransız kolonizasyonundan önce bir Cezayir ulusu var mıydı?" ifadeleri Cezayir'in tepkisine neden olmuştu.

Fransa'nın, Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı. Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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