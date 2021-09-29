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TIMETURK / DÜNYA / Cezayir Fransa Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Cezayir Fransa Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Cezayir, vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdiği gerekçesiyle Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi'ni, Dışişleri Bakanlığına çağırarak, karara tepki gösterdi.

3 Saat Önce
2021-09-29 20:41:52
Cezayir Fransa Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi François Gouyette, Bakanlığa çağrılarak, Paris'in Cezayir vatandaşlarına yönelik "tek taraflı" vize kısıtlamasına ilişkin Cezayir yönetiminin tepkisi iletildi.

Açıklamada, Cezayir Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Şekib Kaid'in Fransız Büyükelçi ile yaptığı görüşmede, "Cezayir tarafıyla istişare edilmeden alınan bu kararın basında yer alma şeklinin, kararın amacı ve nasıl uygulanacağına ilişkin soru işaretlerine yol açtığını" söylediği belirtildi.

Fransa hükümeti, dün yasa dışı yollardan ülkeye ulaşan vatandaşlarını geri kabulde isteksiz davrandığı gerekçesiyle Cezayir, Fas ve Tunus vatandaşlarına sağlanan vize sayısını ciddi oranda düşüreceğini açıklamıştı.

Paris yönetimi, söz konusu ülkeleri, yasa dışı yollardan ülkeye giren vatandaşlarının iadesi sırasında gerekli izin belgelerini sağlamamakla suçlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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