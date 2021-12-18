DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Trabzonspor'un gollerini kim attı? Trabzonspor'un kaç puanı var?
Pakistan'dan Afganistan'da barış ve istikrar için somut adım çağrısı
Şerbetli tatlıları hazırlarken bu hatalara düşmeyin
Cezayir’den ‘Türkiye-Afrika ortaklığı’ açıklaması
Beynindeki tümör burundan müdahale ile temizlendi
Bahçeli: TÜSİAD’ın açıklaması sorunlu, Kılıçdaroğlu ile paslaşıyor
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in afişi ilk kez yayınlandı!
Vücudunuzdaki 'Yeniden Başlat' tuşunun nerede olduğunu biliyor musunuz?
20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili hangi şehirlerde uygulanacak?
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 805 bin 823'e çıktı
Galatasaray - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Genç doktor, kalp krizinden öldü
ASELSAN 'Katar' iddialarına karşı hukuki süreç başlattı
Kaderimin Oyunu 3. bölüm full hd izle | Kaderimin Oyunu yeni bölüm tek parça
Bakan Dönmez: Çiftçi artık kendi elektriğini üretebilecek

TIMETURK / DÜNYA / Cezayir’den ‘Türkiye-Afrika ortaklığı’ açıklaması

Cezayir’den ‘Türkiye-Afrika ortaklığı’ açıklaması

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Türkiye-Afrika ortaklığının başarısı için gerekli tüm unsurların mevcut olduğunu söyledi.

14 Dakika Önce
2021-12-18 18:39:52
Cezayir’den ‘Türkiye-Afrika ortaklığı’ açıklaması

Bin Abdurrahman, İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde konuştu.

Başbakan Bin Abdurrahman, "Gerek 2008'de düzenlenen zirveden bu yana güçlenen siyasi irade, gerekse 2063 hedefinin gerçekleşmesi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Afrika kıtasındaki ekonomik kalkınma faktörleri bakımından olsun, bu ortaklığın başarısı için gerekli tüm unsurlar mevcut." dedi.

Cezayir olarak, Türkiye-Afrika ortaklığını destekleyerek bunun halkların arzularını karşılayacak düzeye çıkması için çalıştıklarını belirten Bin Abdurrahman, "Cezayir'in bu ortaklığa verdiği destek, hem bizim de bir parçası olduğumuz ve yılmadan kalkınması için uğraş verdiğimiz kıtayı bir araya getirmesinden hem de Türkiye ile yüzlerce yıllık bir geçmişi olan ortak tarihi, kültürel ve sosyal ilişkilerimizden kaynaklanıyor." ifadesini kullandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş