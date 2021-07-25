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Cezayir'den İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olmasına ilişkin açıklama
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TIMETURK / DÜNYA / Cezayir'den İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olmasına ilişkin açıklama

Cezayir'den İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olmasına ilişkin açıklama

Cezayir, İsrail'in, Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edilmesinin, Birliğin Filistin meselesine verdiği desteği etkilemeyeceğini belirtti.

3 Saat Önce
2021-07-25 17:14:09
Cezayir'den İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olmasına ilişkin açıklama

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İsrail'in 2002'den bu yana ilk kez Afrika Birliğine gözlemci üye olarak katıldığını duyurmasıyla ilgili olarak Cezayir Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "kararın, birliğin Filistin meselesine dönük sabit ve etkin desteğini ve Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurma da dahil olmak üzere ulusal haklarına karşı olan yükümlülüğünü değiştirmeyeceği" görüşü paylaşıldı.

Birliğin çalışma sisteminin, Afrika dışındaki 87 gözlemci ülkeye, üye ülkeler tarafından belirlenen tutumu değiştirme imkanı vermediği aktarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından 22 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Addis Ababa Büyükelçisi Aleligne Admasu, 2002'den beri ilk kez Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul mektubunu sundu." ifadesi kullanılmıştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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