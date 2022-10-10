Cezayir’den ikinci el araba ithalatına yeşil ışık!

Cezayir’de Bakanlar Kurulu aldığı bir kararla 3 yaşından eski olmayan arabaların ithalatına izin veren kararnameyi çıkardı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Türkiye'de Kovid-19 ve çip krizi sonrası başlayan sıfır araba piyasasındaki krizin bir benzerini yaşayan Cezayir, bu sorunu aşmak için ikinci el araba ithalatına yeşil ışık yaktı. Cezayir'de Bakanlar Kurulu aldığı bir kararla 3 yaşından eski olmayan arabaların ithalatına izin veren kararnameyi çıkardı.

Dünkü kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için yurtdışından araba ithal etmelerine izin veren kararın çıkarılmasını istediği bildirildi. Kararın vatandaşların araba ihtiyacının karşılanması için alındığı, ticari amaçla uygulanmayacağı kaydedildi.

TÜRKİYE'DE DE SORUN VAR

Cezayir'de yurtdışından ikinci el otomobil ithaliyle çözülmeye çalışılan sıfır araç arzı sorunu, 2020 yılından itibaren Türkiye'de de baş gösterdi. 2019 yılı sonlarında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi ve hemen ardından başlayan çip krizinin ardından otomotiv arzında sorun başlamış, sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar tavan yapmıştı. Türkiye'de son olarak bu sorunu hafifletici tedbir olarak galerilere sıfır araçlar için 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirilmişti. .