Cezayir'den Fas ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararı açıklaması

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararını son dönemlerde yaşanan 'düşmanca eylemler' neticesinde aldığını söyledi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Fas'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ömer Halil'in, Cezayir'de ayrılık yanlısı El-Kabail hareketinin bağımsızlığını desteklediği yönündeki açıklamalarına değinen Lamamra, ülkesinin 16 Temmuz'dan beri konuyla ilgili Fas makamlarından resmi bir açıklama beklediğini ancak henüz herhangi bir cevabın gelmediğini söyledi.

Cezayir Fas ile diplomatik ilişkilerini kesti

Ülkesinin, Faslı diplomatın açıklamalarının "şahıs olarak kendi yükümlülüğünde mi yoksa komşu Fas Krallığının görüşü mü” olduğu hakkında cevap beklediğini kaydeden Lamamra, bu durumun Cezayir tarafından alınan kararı hızlandırdığını vurguladı.

Fas kanadının sessizliğini “bu eyleme verilen siyasi desteğin bir kanıtı” olarak kabul ettiklerini belirten Lamamra, diplomatik ilişkileri kesme kararının son dönemlerde yaşanan "düşmanca eylemler" neticesinde alındığına dikkati çekti.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Cezayir'i hedef alan açıklamalarda bulundu

Konuşmasında, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Fas ziyareti sırasında Cezayir'in bölgedeki rolü ve İran'la yakınlaşmasından endişe duydukları yönündeki açıklamalarına da değinen Lamamra, Fas'ın “Cezayir'e karşı yürütülen bir dizi saldırıyı desteklemek için bir üs haline geldiğini” savundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir'de

İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak katıldığını hatırlatan Lamamra, bu duruma Fas dışında Afrika ve özellikle Mağrip ülkelerinin çoğunluğunun karşı çıktığının altını çizdi.

Fas Cezayir'in terör örgütü olarak sınıflandırdığı iki hareketle iş birliği içerisinde

Fas'ın Cezayir tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan “El-Kabail İçin Bağımsızlık Hareketi” ve “Reşad” ile iş birliği içerisininde olduğunun “kanıtlı” olduğunu söyleyen Lamamra, iki “örgütün” ülkede çıkan orman yangınlarıyla bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

Cezayir'in son dönemde gerçekleşen “dramatik gelişmelere” rağmen Faslı yetkililerin durumları tekrar gözden geçirmesi için sabırla beklediğini vurgulayan Lamamra, diplomatik ilişkilerin kesilmesinin iki ülke vatandaşlarını etkilemeyeceğini ve konsolosluğun idari işlemlerini devam edeceğini sözlerine ekledi.

Fas ile Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe neden oluyor.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen bir terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan 2013'te yapılan açıklamada sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.

Bu şartlar, "Fas'ta Cezayir aleyhine resmi ve gayriresmi karalama kampanyasına son verme, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapma, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterme ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretme" olarak sıralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.