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TIMETURK / DÜNYA / Cezayir'den Dibeybe hükümetine destek

Cezayir'den Dibeybe hükümetine destek

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libya’da Başbakan Abdulhamid Dibeybe hükümetinin uluslararası meşruiyete sahip olduğunu söyledi.

3 Saat Önce
2022-04-24 09:24:37
Cezayir'den Dibeybe hükümetine destek

Cezayir resmi televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, yerel basına verdiği mülakatta, ülkesinin Libya halkının iç işlerine müdahale etmeme noktasındaki konumuna vurgu yaptı.

"Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti, Libya'da uluslararası meşruiyete sahiptir ve biz de uluslararası meşruiyetten yanayız." diyen Tebbun, Libya krizinin halk olmadan ve seçimlere gidilmeden çözülmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Batı Sahra ve Filistin meselesine de değinen Tebbun, ülkesinin, birçok uluslararası meselede merkezi bir role sahip olan güçlü bir Afrika ülkesi olduğunu, Filistin ve Batı Sahra davalarından vazgeçmeyeceklerini aktardı.

- Tebbun: "İspanya'nın yaptığı, ahlaki ve siyasi olarak kabul edilemez"

Tebbun, İspanya'nın Batı Sahra konusunda son dönemde izlediği Fas'a yakın siyasete ilişkin ise, "İspanya'nın yaptığı, ahlaki ve siyasi olarak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Cezayir olarak halk ve kuruluşları aynı kefeye koymadıklarının altını çizen Tebbun, "İspanyol halkına, Cezayir'in İspanya'ya gaz ihraç etmekten geri durmayacağını temin ederim." diye konuştu.

- Libya'daki siyasi durum

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti. .

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