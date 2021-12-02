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Cezayir’den çağrı: Afrika’yı daha fazla önemseyin
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Cezayir’den çağrı: Afrika’yı daha fazla önemseyin

Cezayir’den dünyaya yönelik bir çağrı geldi. Açıklamaya göre Afrika kıtasının dünyada ötekileştirilmemesi istenirken daha fazla söz hakkı verilmesi çağrısında bulunuldu.

7 Dakika Önce
2021-12-02 18:26:27
Cezayir’den çağrı: Afrika’yı daha fazla önemseyin

Cezayir'den uluslararası camiaya bir çağrı geldi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkesinin 8. Afrika'da Barış ve Güvenlik Üst Düzey Toplantısı'na ev sahipliği yapması üzerine Twitter hesabından açıklamada bulundu. Türk Telekom Reklamı

Lamamra, yapılacak toplantının Afrika'nın sesini birleştireceğini ve güçlendireceğini ifade ederek, toplantının ayrıca Afrika lehine yapılan ortak çalışmaları ve gayretleri artıracağını belirtti.

Cezayir Dışişleri Bakanı, Afrika kıtasının uluslararası karar organları düzeyinde maruz kaldığı ötekileştirmeye de son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) üye 3 Afrika ülkesi bulunuyor. Kenya ve Tunus'un yanı sıra aralık ayında dönem başkanlığını yürüten Nijer de BMGK'da yer alıyor.

Cezayir daha önce birçok kez BMGK'da Afrika kıtasına karşı yapılan "tarihi adaletsizliği" sona erdirmek için kıta ülkelerine iki daimi sandalye verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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