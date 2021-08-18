DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Özel üniversite bursları iptal edilir mi? Vakıf üniversitesi bursları kesilir mi?
Portekiz Golden Visa Programı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Davasına baktığı sanıkla fotoğrafı çıkan hakim açığa alındı
Afganistan Cumhurbaşkanının kaçtığı ülke belli oldu
28 Şubat davasında 14 sanık hakkında tutuklama kararı
Çakal Carlos: Zapata, pusuya düşürülerek öldürüldü
Atakan Gündüz'ün yeni takımı İstanbulspor!
Çevik Bir kimdir? Çevik Bir tutuklandı mı?
İngiltere: Taliban bu sefer farklı olabilir
Ali İnce kimdir? Ali İnce hangi filmlerde oynadı?
Yunanistan’dan Afgan sığınmacıları engellemek için yeni karar
Galatasaray Başkanı Elmas'tan Marcao hakkında açıklama
Toyota Adapazarı fabrikası üretime ara veriyor
Batshuayi kimdir? Batshuayi kaç yaşında nereli? Batshuayi hangi mevkide oynuyor?
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi

TIMETURK / DÜNYA / Cezayir'deki orman yangınları kontrol altına alındı: 70 kişi hayatını kaybetmişti

Cezayir'deki orman yangınları kontrol altına alındı: 70 kişi hayatını kaybetmişti

Cezayir, son dönemde ülkeyi etkisi altına alan orman yangınlarının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-08-18 15:44:54
Cezayir'deki orman yangınları kontrol altına alındı: 70 kişi hayatını kaybetmişti

Cezayir Sivil Savunma Teşkilatı, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 6 bölgede 7 orman yangınının daha söndürüldüğünü ve ülke genelinde yeni bir orman yangını bilgisinin kaydedilmediğini aktardı.

Ülke son 10 gündür özellikle kuzey ve kuzeydoğudaki dağlık bölgelerde yoğunlaşan orman yangınlarıyla mücadele ediyordu.

Cezayir'de 18 kentte çıkan orman yangınlarında asker ve sivil olmak üzere

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş