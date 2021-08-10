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Cezayir de yanıyor; 4 kişi öldü

Cezayir'de 14 vilayette çıkan orman yangınlarında 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve bazı yaralılar olduğu bildirildi.

15 Dakika Önce
2021-08-10 15:34:34
Cezayir de yanıyor; 4 kişi öldü

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Cezayir'de 14 vilayette 31 ayrı noktada çıkan orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetti

Yangınlardan etkilenen bölgeler arasında başkent Cezayir'in yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan Tizi Vizu eyaleti de bulunuyor.

Cezayir radyosuna konuşan Tizi Vizu Vilayeti Orman Koruma Müdürlüğü Yetkilisi Yusuf Velid Muhammed, aralarında vilayet başkentinin de bulunduğu bölgelerde orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini söyledi.

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Yangınlarda 4 kişinin öldüğünü, aralarında bir itfaiye erinin de bulunduğu bazı yaralılar olduğunu aktaran Muhammed, yangından etkilenen bölgelerde sivillerin tahliye edildiğini belirtti.

Muhammed, vilayette daha önce görülmemiş boyuttaki yangınlarda sabotaj ihtimalini göz ardı etmediklerini ve soruşturma sonucunda asıl nedenin ortaya çıkacağını dile getirdi.

Cezayir Sivil Savunma Teşkilatı da 14 vilayette 31 ayrı noktada çıkan yangınlarını söndürmek için çalıştıklarını duyurdu. Açıklamada, yangınların çoğunun ülkenin orta ve doğu bölgelerinde çıktığı kaydedildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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