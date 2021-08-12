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TIMETURK / DÜNYA / Cezayir'de orman yangınlarının bilançosu büyüyor: Ölü sayısı 69'a yükseldi

Cezayir'de orman yangınlarının bilançosu büyüyor: Ölü sayısı 69'a yükseldi

Cezayir'in 18 eyaletinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a çıktığı bildirildi. Öte yandan yangında ölenlerden dolayı ülkede perşembeden itibaren 3 gün yas ilan edildi.

4 Saat Önce
2021-08-12 06:00:29
Cezayir'de orman yangınlarının bilançosu büyüyor: Ölü sayısı 69'a yükseldi

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Cezayir'in 18 eyaletinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a çıktığı bildirildi.

Cezayir'de başkentin yaklaşık 100 kilometre doğusundaki Tizi Vizu vilayeti Yargı Konseyi Başsavcısı Abdulkadir Umeyruş düzenlediği basın toplantısında, çıkan yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 28'i asker 41'i sivil olmak üzere 69'a yükseldiğini söyledi.
Umeyruş, ölenlerin sayısının yüzlerce olabileceğini ancak şu an net sayının bilinemediğini kaydederek, yangınların ülkenin hayrını istemeyenler tarafından çıkarıldığını iddia etti.
Öte yandan yangında ölenlerden dolayı ülkede perşembeden itibaren 3 gün yas ilan edildi.

Cezayir Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise söz konusu yangınların söndürülmesi için Avrupa Birliği'yle uçak kiralama anlaşması yapıldığı duyuruldu.
Açıklamada, kiralanan iki uçağın Yunanistan'daki yangınlarda kullanıldığı ve perşembe gününden itibaren de Cezayir'deki orman yangınlarında kullanılacağı kaydedildi.
Cezayir'de 18 eyalette 71 ayrı noktada orman yangını çıktığı belirtiliyor.
Ulaşımın oldukça zor olduğu dağlık alanlarda çıkan yangınların söndürülmesinde itfaiye ekiplerinin oldukça zorlandığı, Cezayir ordusunun da ekipler halinde çalışmalara katıldığı ifade ediliyor.
Cezayir devlet televizyonu daha önce, ülkedeki yangınlarda 28'i asker 37'si sivil 65 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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