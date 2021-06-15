DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD’den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama
Evde Yoğurt Yapımı, Tarifi Nedir? Yoğurtlu Yemek Çeşitleri
Sadakatsiz Dizisi Konusu Nedir? Oyuncu Kadrosu
1.5 milyon kişi 'şekerden' ölüyor
Nükleer silahlanmada artış sinyali
Cezayir’de genel seçimlerin kazananı belli oldu
Analiz: Fiyat baskıları ve büyüme ekseninde “tapering” zamanlaması
Patates Püresi Nasıl Yapılır? Patates Püresi Tarifi
Orhan Veli Kanık Kimdir? Hayatı
Yavru kedileri öldürüp yiyen şüpheli yakalandı
Mucize 2 Filmi Konusu Nedir? Mucize 2 Full İzle Tek Parça
Mide Yanması Nedir? Mide Yanması Sebepleri
Mayalı Açma Tarifi Nedir? Mayalı Açma Tarifi Yapımı
ABD'de koronavirüs ölümleri 600 bini geçti
Masumlar Apartmanı Konusu Nedir? Masumlar Apartmanı Oyuncu Kadrosu

Cezayir’de genel seçimlerin kazananı belli oldu

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimleri 105 sandalye ile Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
15.06.2021 21:05:25
Cezayir’de genel seçimlerin kazananı belli oldu

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerin galibi, 105 sandalye ile Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) oldu.

Cezayir'de seçimleri yöneten Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANİE) Başkanı Muhammed Şerfi, düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Halk Meclisindeki 407 temsilcinin belirlenmesi için cumartesi günü yapılan seçim sonuçlarını açıkladı.

Şerfi, UKC'nin, 407 sandalyeli meclisin yüzde 25,79'una tekabül eden 105 sandalyeyi aldığını ve seçimlerin galibi olduğunu söyledi.

Bağımsızların 78, İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi'nin 64, Demokratik Ulusal Birlik (RND) partisinin ise 57 sandalye kazandığını belirten Şerfi, Celfa vilayetinde, 13 olan parlamentonun tüm sandalyelerini UKC'nin kazandığını, Musteganim vilayetinin 8 olan tüm sandalyelerinin de Ulusal Bina Hareketi tarafından alındığını söyledi.

Şerfi, parlamentonun çoğunluğunun gençler, üniversiteliler ve kadınlardan oluşacağını ifade ederek, yeni getirilen açık liste sisteminin, parlamentoda halkın temsili şeklinde düzenlemeye izin verdiğini kaydetti.

Cezayir, 12 Haziran Cumartesi, Ulusal Halk Meclisindeki 407 temsilciyi seçmek üzere sandığa gitmişti. Muhaliflerin boykot çağrısı yaptığı seçimlerde, kayıtlı 24 milyondan fazla seçmenden sadece yüzde 30,2'si oy kullanmıştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş