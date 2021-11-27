DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Diyanet duyurdu; Almanya'da külliye inşa edilecek
Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Erzurum'a ulaştı
Cezayir’de erken yerel seçimler için oy verme işlemi tamamlandı
İntihar girişimi iddiası! Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
Türk diplomasisinin 'tarihi' mücadelesi
Almanya'da 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü
‘COVID-19 aşısı bir soykırımdır’ diyen Alman doktor intihar etti
Her varlık 'token'e dönüşebilir mi?
ABD, 1996'dan bu yana ilk kez Sudan'a büyükelçi atadı
Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk kamyonet kasasında yakalandı
Masterchef'in Mehmet Şef'i yazdı: Kış aylarının mucizesi: Şalgam
İsrail güçleri Filistinli iki balıkçıyı gözaltına aldı
50 bin cep telefonu 'hedef' olmuştu! Pegasus casus yazılımıyla ilgili yeni gelişmeler
İngiliz hükümetinin göçmen politikası Londra'da protesto edildi
Çip krizinin neden ve sonuçları

TIMETURK / DÜNYA / Cezayir’de erken yerel seçimler için oy verme işlemi tamamlandı

Cezayir’de erken yerel seçimler için oy verme işlemi tamamlandı

Cezayir’de eyalet ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği erken yerel seçimler için yerel saatle 08:00’da başlayan oy verme işlemi 20:00 itibarıyla sona erdi.

55 Dakika Önce
2021-11-27 23:03:49
Cezayir’de erken yerel seçimler için oy verme işlemi tamamlandı

Ülke genelinde sandıkların kapanmasıyla beraber oy sayma işlemlerine başlandı.

Öte yandan, ülkede sandıkların kapanmasının ardından seçime kesin katılım oranıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cezayir Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Muhammed Şerfi, gün içinde basına yaptığı açıklamada, ülkede yerel saatle 16:00 itibarıyla belediye seçimlerine katılım oranının yüzde 24,27, eyalet seçimleri için ise bu oranın yüzde 23,30'a ulaştığını kaydetmişti.

Seçimlere 58 eyalette 877 parti listesi ve 281 bağımsız olmak üzere 1158 il meclisi listesi katılım gösterdi.

Ülke genelindeki 1541 belediye için ise seçimlerde 40 siyasi partiyi temsilen 4 bin 860 liste ve 988 bağımsız olmak üzere 5 bin 848 liste yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş