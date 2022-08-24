DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,1583 ₺

EURO

18,0917 ₺

ALTIN

1.021,64 ₺

BİST

3.060,30 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Cezayir bir petrol rezervi daha keşfettiğini açıkladı

Cezayir bir petrol rezervi daha keşfettiğini açıkladı

Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach, büyüklüğü 150 milyon varile ulaşması beklenen yeni bir petrol rezervinin keşfedildiğini duyurdu.

3 Saat Önce
2022-08-24 16:35:02
Cezayir bir petrol rezervi daha keşfettiğini açıkladı

Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Adrar vilayetinde bulunan Raka es-Seba bölgesindeki petrol arama sondajının olumlu sonuç verdiği bildirildi.

Açıklamada, rezervin büyüklüğünün 48 ila 150 milyon varil arasında olduğu bilgisine vurgu yapılırken, "Bu olumlu sonuç, arama faaliyetlerinin devam etmesi için cesaret verici." ifadelerine yer verildi.

Sonatrach, yılın başından bu yana ülkenin güneyindeki çeşitli bölgelerde 4 büyük petrol ve doğal gaz keşfini duyurdu.

Cezayir, son yıllarda hidrokarbon sektöründe atılım yaparak daha fazla yabancı yatırım çekerek, petrol ve doğal gazdaki üretimini artırmak istiyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş