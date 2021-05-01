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Cezayir AFP'ye tepki gösterdi

Cezayir, ayrılıkçı El-Kabail Bağımsızlık Hareketi için 'demokratik' ifadesini kullanan Fransız haber ajansı AFP'yi kınadı.

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01.05.2021 19:32:01
Cezayir AFP'ye tepki gösterdi

Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud, ayrılıkçı El-Kabail Bağımsızlık Hareketini "demokrasi yanlısı bir örgüt" olarak nitelendiren AFP'nin Genel Müdürü Fabrice Fries'e hitaben bir açıklama yayımladı.

AFP'nin 26 Nisan'da yayımladığı haberle Cezayir'de yıkıcı faaliyetlerde bulunan ayrılıkçı bir harekete itibar kazandırdığı belirtilen açıklamada, "Ayrılıkçı örgütün yetkililerine alan açmak; onlara meşruiyet vermek ve sempati beslemek demektir." ifadelerine yer verildi.

Fransız haber ajansı AFP, 26 Nisan'da "Demokrasi yanlısı El-Kabail Bağımsızlık Hareketi, saldırı başlatmayla ilgili bir planının olduğunu reddediyor" başlıklı bir haber yayımlamıştı.

Kurulduğu 2002'den bu yana Cezayir'in doğusunda Berberilerin yaşadığı illerin bağımsızlığını talep eden El-Kabail Bağımsızlık Hareketi yöneticilerinin birçoğu Fransa'da yaşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan