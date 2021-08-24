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Cezaevinden sızan görüntüler İran'ı karıştırdı
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Cezaevinden sızan görüntüler İran'ı karıştırdı

Adalet-i Ali adlı hacker grubu, Evin Cezaevi kameralarına sızarak elde ettiği dayak görüntülerini sosyal medyada yayınladı.

8 Dakika Önce
2021-08-24 17:29:30
Cezaevinden sızan görüntüler İran'ı karıştırdı

İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Cezaevi'ne yönelik siber saldırı sonucu hapishanede mahkumların darp edildiğine ilişkin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Cezaevleri Kurumu Başkanı Muhammed Mehdi Hac Muhammedi özür diledi.

1200x675_cmsv2_647ffe53-5274-5418-811a-6d0bc5a05847-6006002Muhammedi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu kabul edilemez davranışların sorumluluğunu kabul ediyorum. Bu tür trajik olayların tekrar etmemesi için çaba gösterileceğini ve sorumlulara karşı ciddi adımlar atılacağına dair söz veriyorum. Allah'tan, lider Ali Hamaney'den, milletimizden ve çabaları göz ardı edilemeyecek olan onurlu gardiyanlardan özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Bu, insan hakları siciline yönelik eleştirileri sürekli olarak reddeden İran'daki insan hakları ihlallerine karşı nadir görülen bir itiraf oldu.

Batılı insan hakları grupları, çoğunlukla güvenlik suçlamalarıyla karşı karşıya kalan ve 2018'de ABD tarafından ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle kara listeye alınan Evin Cezaevi'ni uzun süredir eleştiriyor.

Şarku'lAvsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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