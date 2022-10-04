Cezaevinde isyan: 15 ölü!

Cezaevlerinde sık sık isyan ve protestolarla karşı karşıya kalan Ekvador'da yine bir isyan meydana geldi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Latacunga şehrinde bulunan bir cezaevinde isyan çıktı.

Polisin sert müdahalesiyle çatışmaya dönen isyanda en az 15 mahkum hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.

Ülkenin cezaevi yönetiminden sorumlu SNAI isimli kurum daha önceki açıklamasında cezaevindeki ayaklanmaya müdahale için ekiplerin görevlendirildiğini bildirmişti.

Yaklaşık 4 bin 300 mahkuma ev sahipliği yapan ve ülkenin en büyük cezaevlerinden biri olarak bilinen cezaevinde Şubat 2021'den bu yana uyuşturucu ticaretiyle ilişkili şiddet olayları nedeniyle çıkan 7 büyük isyanda şimdiye dek 400'den fazla mahkum hayatını kaybetti.

Güvenlik tedbirleri, genellikle bıçakların kullanıldığı ve kimi zaman kafa kesme gibi eylemlere başvurulan şiddet eylemlerini önlemekte başarısız kalıyor.

Resmi tahminlere göre, ülkedeki aşırı kalabalık cezaevlerinde, çoğu uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı çete üyeleri olan yaklaşık 35 bin mahkum bulunuyor.

Kolombiya ve Peru ile sınıra sahip Ekvador, ABD ve Avrupa gibi yerlere gidecek uyuşturucu sevkiyatları için bir çıkış limanı olarak kullanılıyor.

2021 yılında Ekvador bir rekora imza atarak çoğu kokainden oluşan 210 tonluk uyuşturucu ele geçirdi.

Geçtiğimiz yıl 17.7 milyon nüfuslu ülkedeki cinayet oranı 2020'deki verileri ikiye katlayarak 100 bin kişide 14'lük bir seviyeye ulaştı.

Ekvador'daki cezaevlerinde yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Başkan Guillermo Lasso, Ağustos ayında ülkenin ilk mahkum sayımını başlatmıştı.