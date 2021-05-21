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Ceuta'ya ulaşan sığınmacıya sarılan Kızıl Haç gönüllüsü hedef oldu

Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya ulaşan binlerce sığınmacıdan biri olan Senegalli bir adamı sarılarak teselli etmeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem olan Kızıl Haç gönüllüsü Luna Reyes, aşırı sağcıların cinsiyetçi ve ırkçı saldırılarına maruz kaldı.

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21.05.2021 19:21:40
Ceuta'ya ulaşan sığınmacıya sarılan Kızıl Haç gönüllüsü hedef oldu

Ceuta'ya ulaşan 8 bin sığınmacıdan biri olan Senegalli adamla Kızıl Haç gönüllüsünün sarıldığı fotoğraf, dün sosyal medyada gündem oldu. 

Fotoğraf, İspanya'nın aşırı sağcı Vox partisi ve çeşitli sağcı grupların hedefi haline geldi.

20 yaşındaki Reyes, bu kucaklaşmanın internette yoğun bir şekilde paylaşılmasının ardından, cinsiyetçi ve ırkçı mesaj bombardımanına uğradığını ve sosyal medya hesaplarını koruma altına almaya karar verdiğini belirtti.

Kızıl Haç gönüllüsü Luna Reyes, RTVE kanalına yaptığı açıklamada "Ağlıyordu, elimi uzattım ve bana sarıldı. Bana tutundu, bu kucaklaşma onu yaşama tutunduran şeydi" dedi. 

Reyes ayrıca, sosyal medya hesaplarında erkek arkadaşının siyah olduğunu görenlerin kendisine hakaretler yağdırdığını söyledi. Sahada yaşadığı bu deneyimin kendisini sartığını belirten Reyes, binlerce göçmenin 36 saat içinde Ceuta'ya ulaştığını söyleyerek "Böyle bir şey görmek için eğitilmemiştik" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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