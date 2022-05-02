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TIMETURK / DÜNYA / Ceset torbasından canlı çıktı

Ceset torbasından canlı çıktı

Salgın nedeniyle karantina tedbirlerinin uygulandığı Şanghay'da yaşlı bakımevindeki bir hastanın, öldü sanılarak ceset torbasına konulduğu ortaya çıktı.

2 Saat Önce
2022-05-02 17:38:44
Ceset torbasından canlı çıktı

Yerel basındaki haberlere göre, Çin'in Putuo ilçesindeki Şinçangcıng Yaşlı Bakım Hastanesi önünde morg görevlileri, sedye ile hastane dışına taşınan torbayı açıp içine baktıklarında hastanın yaşadığını fark etti.

Ölmediği anlaşılan hasta yeninden içeri taşındı. Olay, karantina tedbirlerinin altıncı haftasına girdiği kentteki vatandaşların tepkisine yol açtı.

AĞIR CEZA VERİLECEK

Putuo Yurttaşlık İşleri Bürosu olayı doğrularken, ihmal sebebiyle soruşturma başlatıldığını, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını açıkladı.

Hastanın, yeniden bakıma alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Kentte kapanma nedeniyle bakım hizmetlerinin sağlanmasında yaşanan sıkıntılar yurttaşların tepkisini çekmişti.

Daha önce Puşi ilçesindeki Donghay Yaşlı Bakım Hastanesi'nde çok sayıda hastanın, bakım personelinin karantinaya girmesi ve aile refakatçilerinin hastaneye kabul edilmemesi nedeniyle bakım eksikliğinden yaşamını yitirdiği duyurulmuştu. AA, TRTHaber .

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