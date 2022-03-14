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Çernobil Nükleer Santrali ile ilgili kritik gelişme!

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Çernobil Nükleer Santrali'nde devam eden tamir çalışmalarının sona erdiğini ve santrale elektriğin yeniden sağlandığını açıkladı.

1 Saat Önce
2022-03-14 07:27:04
Çernobil Nükleer Santrali ile ilgili kritik gelişme!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 9 Mart'ta Rus ordusunun saldırısı sonucu elektriği kesilen Çernobil Nükleer Santrali'nde Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo tarafından yürütülen tamir çalışmaları sona erdi.

Çernobil Nükleer Santrali'ne yeniden elektrik sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna'nın enerji sistemi, üst üste 18'inci gündür Rus işgalcilerin ateşi altında istikrarlı bir şekilde çalışıyor." ifadesi kullanıldı. .

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