DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ANALİZ: 'Oltalama'ya gelmeyin...'
Süleyman Soylu yalnız değildir, hiç kimse boynuna tasma geçiremeyecek
İran'da 592 kişiden sadece 7'si adaylık izni alabildi
Bakan Muş'tan peynir ithalatı açıklaması
Hibe desteği başvuruları bugün başlıyor
8 bin sporcuya her ay harçlık verilecek
Blinken, Orta Doğu turunun ilk ayağı İsrail'de
İsrail ateşkese rağmen bir Filistinli'yi daha öldürdü
Rusya’da savcılık, eşcinsel tema içeren reklama soruşturma başlattı
‘’Cumhuriyetçilere göre gerçek başkan hâlâ Trump’’
9 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
Maduro’dan Kolombiya’ya çağrı
Trump'a 22.9 milyon dolarlık 'Çin virüsü' davası açıldı
BM’den Mali’deki darbecilere uyarı: Derhal serbest bırakın
'Dünya 3 günlüğüne jeomanyetik fırtınaya teslim olacak'

Cerablus'ta bombalı saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi. Saldırının, YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
24.05.2021 14:12:41
Cerablus'ta bombalı saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçe merkezinde, bomba tuzaklı motosikletle terör eylemi düzenlendi.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş