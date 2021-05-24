Cerablus'ta bombalı saldırı
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi. Saldırının, YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçe merkezinde, bomba tuzaklı motosikletle terör eylemi düzenlendi.
Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti.
Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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