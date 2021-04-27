Cenevre öncesi Lefkoşa sokaklarına 'iki devletli çözüm' afişleri asıldı

Cenevre'de yapılacak 5 artı 1 gayriresmi Kıbrıs toplantısına Türk tarafı iki devlete dayalı yeni bir vizyonla gidiyor. Toplantı öncesinde Lefkoşa sokaklarındaki panolara 'iki devletli çözüm' afişleri asıldı.

Yarım asrı aşkın süren Kıbrıs görüşmelerinde artık yeni bir döneme giriliyor.

27 ila 29 Nisan tarihlerinde Cenevre'de yapılacak toplantıda, Kıbrıs meselesinde yakın gelecekte kalıcı bir çözümü müzakere etmek için ortak bir zemin aranacak.

Lefkoşa sokaklarına “iki devletli çözüm" afişleri asıldı.

Türk tarafının iki devletli çözüme yönelik kararlılığı ise Lefkoşa sokaklarında görülebiliyor. Toplantı öncesinde Lefkoşa sokaklarındaki panolara "iki devletli çözüm" afişleri asıldı.

Garantör ülkeler de katılacak

Birleşmiş Milletler öncülüğünde, Cenevre'de 27-29 Nisan tarihlerinde yapılacak gayriresmi Kıbrıs toplantısında, Kıbrıs meselesinde yakın gelecekte kalıcı bir çözümü müzakere etmek için ortak bir zemin aranacak. Toplantıya, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de katılacak.



Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rum kesimi ve Yunanistan'ın 53 yıldır müzakere edilen; ancak başarısızlıkla sonuçlanan federasyon ısrarına karşın, Ada'nın gerçeklerine uygun olan "iki devletli çözümün" masaya gelmesini istiyor.



Türk tarafı, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modeliyle, Kıbrıs'ta kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılacağına ve bunun Ada halkı için daha faydalı olacağı fikrini de savunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.