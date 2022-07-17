Cemal Kaşıkçı'nın avukatı gözaltına alındı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın avukatı Asim Ghafoor, İstanbul'a gelmek isterken Dubai Havalimanı'nda 'kara para aklamak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bir dönem avukatlığını yapan ABD vatandaşı Asim Ghafoor Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındı. İstanbul'a hareketi öncesi Dubai'de havalimanında gözaltına alınan Ghafoor'un 'kara para aklamakla' suçlandığı kaydedildi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre sivil toplum kuruluşu Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi (DAWN) tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi olan sivil haklar avukatı Asim Ghafoor'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığı belirtildi.

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili de konudan haberdar olduklarını kaydetti. Aynı yetkili Başkan Joe Biden'ın konuyu BAE lideri ile planlanan ikili görüşmelerde gündeme getirip getirmeyeceğini söyleyemeyeceğini ifade etti.

ABD'li yetkili konunun Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olduğuna dair bir işaret olmadığını kaydederek, konsolosluk erişimin önemli olduğunu kaydetti.

DAWN'dan yapılan açıklamada sivil haklar avukatı Ghafoor'un aile düğününe katılmak üzere İstanbul'a gitmek için bulunduğu Dubai'de havalimanında yakalandığı kaydedildi.

Konsolosluk yetkililerinden alınan bilgilere yer verilen açıklamada, Ghafoor'un gıyabında yürütülen kara para aklama suçlamasıyla itham edildiği belirtildi. Avukat Ghafoor'un suçlamalara dair bilgisi olmadığı kaydedildi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul'da 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmüştü. ABD İstihbaratının cinayete onay vermekle suçladığı Suudi Prens Selman, iddiaları kabul etmedi. .