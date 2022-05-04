Açık Radyo'nun kurucularından etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra hayatını kaybetti.

Yazar ve akademisyen Ömer Madra'nın oğlu, Açık Radyo'nun kurucularından etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra yaşamını yitirdi.

Madra'nın ölüm haberi, Açık Radyo'nun Twitter hesabından şu ifadelerle duyuruldu:

“Radyomuzun kurucularından, programcımız, dostumuz, etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Açık Radyo'ya sayısız katkıda bulunmuş olan dostumuzun ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.” .