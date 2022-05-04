Cem Madra hayatını kaybetti
Açık Radyo'nun kurucularından etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra hayatını kaybetti.
2022-05-04 13:07:46
Yazar ve akademisyen Ömer Madra'nın oğlu, Açık Radyo'nun kurucularından etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra yaşamını yitirdi.
Madra'nın ölüm haberi, Açık Radyo'nun Twitter hesabından şu ifadelerle duyuruldu:
“Radyomuzun kurucularından, programcımız, dostumuz, etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Açık Radyo'ya sayısız katkıda bulunmuş olan dostumuzun ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.” .
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