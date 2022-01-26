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Çekya, Ukrayna'ya 4 bin top mermisi yollayacak!

Çekya hükümeti, dayanışma kapsamında Ukrayna'ya 4 bin 6 top mermisi yollama kararı aldı.

6 Dakika Önce
2022-01-26 23:20:29
Çekya, Ukrayna'ya 4 bin top mermisi yollayacak!

Çekya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çekya'nın Ukrayna'ya "hediye olarak" 4 bin 6 adet 152 milimetrelik top mermisi yollayacağı belirtildi.

Savunma Bakanı Jana Cernochova, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile iş birliğimiz uzun vadeli ve demokrasi yolunda desteğimizi sürdürüyoruz. Siyasi ve diplomatik yollara ek olarak, bu mühimmat bağışının kanıtladığı gibi somut destek de sağlıyoruz. Bunun, önemli bir dayanışma jesti olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Hükümet Sözcüsü Jakub Fajnor ise Kiev hükümetinin yardım talep ettiğini kaydederek, "Hediyenin amacı, Rusya'nın Ukrayna sınırı boyunca büyük askeri güç toplamasının ardından Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmak." dedi. AA .

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