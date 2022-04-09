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Çekya'da koronavirüs zorunlulukları yürürlükten kaldırıldı

Çekya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında ülkeye girişte istenen aşı belgesi ve kayıt formu gibi zorunluluklar yürürlükten kaldırıldığı açıklandı.

2 Saat Önce
2022-04-09 14:01:45
Çekya'da koronavirüs zorunlulukları yürürlükten kaldırıldı

Çekya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında ülkeye girişte talep edilen aşı belgesi ve kayıt formu gibi zorunluluklar yürürlükten kaldırıldı.

Çekya Dışişleri Bakanlığı, bugünden itibaren geçerli olacak yeni seyahat düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre seyahatin başladığı nokta fark etmeksizin ülkeye giriş yapan kişiler herhangi bir düzenlemeye tabi tutulmayacak.

Kovid-19 kayıt formu, aşı sertifikası ya da test sonuç belgesi gibi şartların kaldırıldığı ülkeye aşı yaptırmamış olanlar da seyahat edebilecek.

Ayrıca ülkede gelecek haftadan itibaren toplu taşımada maske zorunluluğu da kaldırılacak.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Çekya'da son 24 saatte 4 bin 150 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 3 milyon 660 bin 64'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 artarak 39 bin 872'ye çıktı. .

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