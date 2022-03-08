DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ferrdi kaza sigortası için eşini kayalıklardan atmıştı! Yeni bir detay ortaya çıktı.
Oruç açarken okunacak dua nedir? Oruç nasıl açılır?
Bakan Dönmez: Karadeniz'deki gaz, konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak
Sadettin Saran'ın kanalı hangisi? Saran Grup kanalları neler? Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Bakan Kurum'dan çiftçiye müjde: Çok daha büyük oranda...
Çeçenistan Müftüsü: Rusya'nın yanında savaşmak cihattır, ölenler şehittir
Zelenskiy: Bir çocuk susuzluktan öldü, tam bir Nazi uygulaması
Sadakataşı İdlibli mültecilere yardım ulaştırdı
Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Açıklama geldi
Üç Kuruş 17. bölüm tek parça izle | Show Tv Üç Kuruş son bölüm tek parça izle
OGS'den HGS'ye geçiş son başvuru tarihi ne zaman? HGS için ne zamana kadar başvuru yapmak gerekiyor?
YDS geç başvuru ücreti 2022 | YDS geç başvurular başladı mı?
Macron'un Putin'le yaptığı görüşme sonrası üzgün halleri sosyal medyada gündem oldu
Yasak Elma 134. bölüm tek parça full HD izle | FOX TV Yasak Elma yeni bölüm (134.bölüm) izle
Nijerya'da dehşet! En az 60 kişi öldü

TIMETURK / DÜNYA / Çeçenistan Müftüsü: Rusya'nın yanında savaşmak cihattır, ölenler şehittir

Çeçenistan Müftüsü: Rusya'nın yanında savaşmak cihattır, ölenler şehittir

Çeçenistan Müftüsü Salah Mezhiev, ''Rusya'nın yanında verilen mücadele Allah uğrunadır ve cihattır'' açıklamasında bulundu.

40 Dakika Önce
2022-03-08 13:32:51
Çeçenistan Müftüsü: Rusya'nın yanında savaşmak cihattır, ölenler şehittir

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 13'üncü gününde çatışmalar tüm hızıyla sürerken, tarafların 3. müzakere görüşmesinden de sonuç çıkmadı. Daha önce tahliye anlaşmasını iki kez bozan Moskova, beş şehirde yeni geçici ateşkes ilan etmişti. Ancak bombalardan kaçan sivillerin yalnızca Rusya ve destekçisi Belarus'a gidebileceği duyuruldu.

Rus güçleriyle beraber savaşan Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'a bağlı güçlerin namaza durduğu ve ezan okuduğu görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Moskova tarafından finanse edilen milislerini Rus saflarını desteklemek için Ukrayna'ya savaşa gönderen Kadirov'un kaç asker gönderdiği net olarak bilinmese de bazı kaynaklar 10 bin kadar olduğunu söylüyor.

Caucasian Knot'un haberine göre; Kadirov'un direnişi kırmak için savaş suçları işlemeye istekliliği bilinirken, Çeçenistan Müftüsü Salah Mezhiev'in 'cihat' açıklaması şaşırttı.

Çeçenistan Müftüsü Salah Mezhiev, ''Rusya'nın yanında verilen mücadele Allah uğrunadır ve cihattır. Bu savaşta ölenler şehit olacaklardır, buna hiç şüphe yok.'' açıklamasında bulundu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş