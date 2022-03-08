Çeçenistan Müftüsü: Rusya'nın yanında savaşmak cihattır, ölenler şehittir

Çeçenistan Müftüsü Salah Mezhiev, ''Rusya'nın yanında verilen mücadele Allah uğrunadır ve cihattır'' açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 13'üncü gününde çatışmalar tüm hızıyla sürerken, tarafların 3. müzakere görüşmesinden de sonuç çıkmadı. Daha önce tahliye anlaşmasını iki kez bozan Moskova, beş şehirde yeni geçici ateşkes ilan etmişti. Ancak bombalardan kaçan sivillerin yalnızca Rusya ve destekçisi Belarus'a gidebileceği duyuruldu.

Rus güçleriyle beraber savaşan Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'a bağlı güçlerin namaza durduğu ve ezan okuduğu görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Moskova tarafından finanse edilen milislerini Rus saflarını desteklemek için Ukrayna'ya savaşa gönderen Kadirov'un kaç asker gönderdiği net olarak bilinmese de bazı kaynaklar 10 bin kadar olduğunu söylüyor.

Caucasian Knot'un haberine göre; Kadirov'un direnişi kırmak için savaş suçları işlemeye istekliliği bilinirken, Çeçenistan Müftüsü Salah Mezhiev'in 'cihat' açıklaması şaşırttı.

Çeçenistan Müftüsü Salah Mezhiev, ''Rusya'nın yanında verilen mücadele Allah uğrunadır ve cihattır. Bu savaşta ölenler şehit olacaklardır, buna hiç şüphe yok.'' açıklamasında bulundu. .